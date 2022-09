via

via Sky Sport Austria

Golf-Profi Lukas Nemecz hat sich am Freitag auf der zweiten Runde des mit drei Millionen Euro dotierten DP-World-Tour-Turniers Open de France bei Paris verbessert gezeigt.

Nach einer 72 am Vortag meisterte der Steirer den Par-71-Kurs im Le Golf National in 69 Schlägen und schaffte somit den Cut für das Preisgeld-Wochenende. Mit gesamt 1 unter Par rangiert der 33-Jährige zur Halbzeit auf Rang 47. In Führung liegt weiterhin der Däne Rasmus Höjgaard mit 15 unter Par.

(APA)/Bild: Imago