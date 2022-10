via

via Sky Sport Austria

Golf-Profi Lukas Nemecz hat beim World-Tour-Turnier im portugiesischen Vilamoura den Cut ungefährdet überstanden.

Der Steirer spielte am Freitag mit 67 Schlägen vier unter Par und damit um zwei besser als zum Auftakt, wodurch er sich von der 57. an die geteilte 45. Stelle schob. Mit 136 Schlägen lag er drei unter dem Cut. An der Spitze rangierten Jordan Smith (GBR) und Gavin Green (MAS) mit 129.

(APA)/Bild: GEPA