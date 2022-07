via

Profi-Golfer Lukas Nemecz ist am Donnerstag mit einer 71er-Runde (eins unter Par) in das World-Tour-Turnier in Southport gestartet.

Der 32-jährige Steirer lag damit nach dem ersten Tag auf Rang 41. Nemecz schaffte auf der vorletzten Bahn sein zweites Birdie, musste aber am 18. Loch postwendend einen Schlagverlust hinnehmen.

Beim PGA-Turnier in Blaine/Minnesota spielte Matthias Schwab ebenfalls eine Runde eins unter Par (70 Schläge), seine Platzierung stand noch nicht fest.

