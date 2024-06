Die Österreicher Lukas Nemecz und Christine Wolf haben am Freitag beim Golfturnier in Helsingborg in Schweden, verfolge das Turnier mit dem Sky X-Traumpass, den Cut verpasst.

Nemecz verfehlte beim Scandinavian Mixed den Aufstieg ins Wochenende nach einer 76er- und einer 69er-Runde als 89. mit eins über Par um drei Schläge. Wolf landete nach einer 75 und einer 73 mit vier über Par auf Position 121.

(APA)/Bild: Imago