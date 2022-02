Golfprofi Lukas Nemecz hat sich beim World-Tour-Turnier in Ras-al-Khaimah in den Vereinigten Arabischen leicht verbessert.

Nach einer 70er-Runde auf dem Par-72-Kurs rangiert der Steirer am Samstag mit insgesamt acht unter Par auf dem geteilten 28. Platz. Am Vortag hatte Nemecz als 30. den Cut geschafft. In Führung liegt weiterhin der Neuseeländer Ryan Fox, der am Samstag eine starke 65 ablieferte.

(APA)

Bild: GEPA