via

via Sky Sport Austria

Golf-Profi Lukas Nemecz ist beim World-Tour-Turnier in Rom nach knapp geschafftem Cut am Moving Day leicht nach hinten gerutscht.

Der Steirer schrieb am Samstag auf dem Kurs des nächstjährigen Ryder Cups eine 73 von zwei über Par an. Dadurch verlor er vor dem Schlusstag vier Positionen und ist mit insgesamt drei über Par 67. In Führung liegt der Engländer Matt Fitzpatrick mit zehn unter.

(APA)/Bild: GEPA