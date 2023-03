Nemecz verpasst Cut in Südafrika

Profigolfer Lukas Nemecz hat beim World-Tour-Turnier im südafrikanischen Johannesburg den Sprung ins Preisgeld-Wochenende verpasst. Der Steirer spielte am Freitag nach einer durchwachsenen Leistung mit vier Birdies und vier Bogeys eine Par-Runde. Mit gesamt 142 Schlägen (2 unter Par) fand sich der 33-Jährige nur auf Rang 108 ein und blieb damit deutlich über der Cutlinie.

Weit besser läuft es für Matthias Schwab beim PGA-Tour-Turnier in Punta Cana (Dominikanische Republik). Nach einer 71er-Runde zum Auftakt verbesserte sich der 28-jährige Steirer mit einer 68 bei fünf Birdies und einem Bogey auf dem Par-72-Kurs am Freitag auf dem geteilten 14. Rang. In Führung liegt, mit sechs Schlägen weniger, der Engländer Matt Wallace. „Man sieht wie gut man scoren muss, um in diesem Teilnehmerfeld vorne dabei zu sein. Es macht Spaß hier in Punta Cana gute und fast fehlerlose Runden zu spielen“, freute sich Schwab.

(APA)/Bild: GEPA