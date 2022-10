Nemecz verpasst Qualifikation fürs World-Tour-Finale

Golf-Profi Lukas Nemecz hat das Portugal Masters auf Rang 34 abgeschlossen und damit die Qualifikation für das Finalturnier der besten 60 der World-Tour verpasst. Der Steirer machte in Vilamoura am Sonntag mit einer bogey-freien 68er-Runde von drei unter Par drei Positionen gut, ein für das Saisonfinale in Dubai nötiger Spitzenplatz blieb aber deutlich außer Reichweite.

Der 33-Jährige kann die für ihn nun beendete Saison nach fünf Top-15-Ergebnissen und dem neuerlich gesicherten Tour-Tickets aber durchaus als erfolgreich verbuchen. Der Sieg in Portugal ging mit famosen 30 unter Par überlegen an den Engländer Jordan Smith.

(APA)

Bild: Imago