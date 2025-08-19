Nene bereits in Istanbul: Transfer vor dem Abschluss

Der Transfer von Dorgeles Nene zu Fenerbahce Istanbul scheint kurz vor dem Abschluss zu stehen. Ein Video des türkischen Sportreporters Efecan Öztas zeigt den Salzburg-Spieler nach seiner Ankunft in Istanbul.

Nene landete in der vergangenen Nacht ca. um 1:30 Uhr in Istanbul, kurz darauf verlässt Salzburgs Offensivspieler gemeinsam mit Fenerbahce-Sportdirektor Devin Özek den Flughafen.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Fenerbahce soll mit Nene bereits in allen Punkten ein Einigung erzielt haben. Nach den medizinischen Tests wird der Transfer wohl finalisiert.

Laut Medienberichten soll Salzburg ein fixe Ablöse von 16 Millionen Euro erhalten. Durch Bonuszahlungen könnte diese Summe noch auf 20 Millionen Euro anwachsen. Damit wäre Nene der teuerste Sommer-Transfer der ADMIRAL Bundesliga.

Der 22-jährige Malier absolvierte 88 Pflichtspiele (20 Tore, 15 Assists) für die „Bullen“.

Artikelbild: GEPA