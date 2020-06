Neo-Sportdirektor Baumeister nach Admira-Sieg: “…dann wäre ich wirklich ein Zauberer”

Der FC Flyeralarm Admira hat im dritten Spiel der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga einen Sieg eingefahren (Spielbericht + VIDEO-Highlights). Die Südstädter behielten am Dienstag in St. Pölten mit 3:0 die Oberhand und verbesserten sich vom letzten auf den vierten Platz.



Neo-Sportdirektor Ernst Baumeister hat sich nach dem Erfolgserlebnis der Admira den Sky-Mikrofonen gestellt. Der 63-Jährige äußerte sich dabei eher zuückhaltend bezüglich seines kurzfristigen Einflusses auf die Mannschaft: “In zwei Tagen kann man nicht so viel bewirken, dann wäre ich wirklich ein Zauberer.”

Stolz auf seine Truppe ist Baumeister trotzdem. “Den Sieg hat sich die Mannschaft erkämpft und erarbeitet” sagte Baumeister und fügte an: “Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung.” Die Admira verlässt nach dem souveränen Erfolg den letzten Tabellenplatz. “Jetzt haben wir die rote Laterne abgegeben und wir werden schauen, dass wir sie in den nächsten sieben Runden nicht mehr da hin kommen“, sagte der Sportdirektor.