Neo-WAC-Coach Atalan peilt erste Punkte an

Nur einen Punkt hinter der Wiener Austria in der ADMIRAL Bundesliga lauert der Wolfsberger AC.

Der verlor nach dem Abschied von Trainer Dietmar Kühbauer beim missglückten Kurzgastspiel Peter Pacults in der Tabelle an Boden und musste sich zuletzt auch im ersten Match unter Atalan Altach mit 1:3 beugen. Der Neo-Trainer will in Ried erstmals anschreiben. „In erster Linie muss die mentale Widerstandsfähigkeit besser werden. Nicht verwertete Torchancen, ein Gegentor – damit müssen wir positiver umgehen“, spielte er auf sein Debüt an.

Der Tabellenneunte Ried hofft auf eine ähnliche Vorstellung wie beim 2:1-Sieg im Lavanttal am 18. Oktober und will sich von den jüngsten Ergebnissen der Wölfe „nicht täuschen lassen“, wie es Trainer Maximilian Senft formulierte. Die Aufsteiger, die auf den gesperrten Ante Bajic verzichten müssen, unterlagen zuletzt in Hartberg mit 0:2 und wollen so schnell wie möglich zurück auf die Siegerstraße. Einer, der den Gegner aus seiner Zeit in Wolfsberg gut kennt, ist Jonathan Scherzer. „Wenn wir ihr Spiel kaputtmachen, haben wir gute Chancen, Punkte zu holen“, stellte der Verteidiger fest.

(APA) / Bild: GEPA