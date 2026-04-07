Neo-WAC-Trainer Silberberger will „Verein zu alter Stärke zurückführen“

Thomas Silberberger ist der neue Trainer beim Wolfsberger AC – Ismail Atalan wurde von seinen Aufgaben entbunden. Das hat der Verein am Dienstag offiziell bekanntgegeben. Der gebürtige Tiroler ist bereits der vierte WAC-Trainer in dieser Saison.

Der langjährige ehemalige Chefcoach der WSG Tirol war vor zwei Wochen als Cheftrainer von Zweitligist Admira Wacker zurückgetreten. Nun soll er in den verbleibenden sieben Runden in der ADMIRAL Bundesliga die Kärntner vor dem Abstieg bewahren. Silberberger beendet mit dem Engagement seine Tätigkeit als Sky-Experte.

„Der WAC ist eine reizvolle Aufgabe. Ein Bundesligist, der weit unter seinem Wert geschlagen ist und ich sehe sehr viel Potential. Meine Aufgabe ist es nun, den Verein zu alter Stärke zurückzuführen und das ist für mich ein sehr spannendes Projekt. Trotzdem gehe ich mit einem weinenden Auge von Sky weg, weil ich in den zwei Jahren die andere Seite sehen habe dürfen. Ich habe bei Sky viele Freunde gewonnen und es war eine richtig coole Zeit bei Sky und ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit, die ich bei Sky bekommen habe“, so der Neo-WAC-Coach in einem ersten Statement gegenüber Sky Sport Austria.

Unter Atalan hat sich die Krise der Lavanttaler in den vergangenen Wochen weiter zugespitzt. Mit 14 Punkten rangiert der amtierende Cupsieger auf dem vorletzten Platz der Qualifikationsgruppe, wobei der Abstand zum Tabellenletzten Blau-Weiß Linz nur noch vier Zähler beträgt.

Beitragsbild: GEPA