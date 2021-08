Neubeginn: Die erste Barca-Startelf nach der Messi-Ära

via

Nach der schmerzhaften und emotionalen Trennung von Vereinsikone Lionel Messi beginnt beim FC Barcelona eine neue Zeitrechnung. Die erste Startelf nach der Messi-Ära ist dennoch mit namhaften Akteuren gespickt.

Die Katalanen starten mit einem Heimspiel gegen Real Sociedad San Sebastian in die neue Spielzeit. “Wir dürfen nicht in der Vergangenheit leben”, forderte Chefcoach Ronald Koeman: “Dinge ändern sich, und ich freue mich sehr auf unser Team in diesem Jahr.”

Beim Niederländer überwiegt daher nach dem ersten Schock der Optimismus. “Das Team ist bereit, wir hatten eine fünfwöchige Vorbereitung, in der Leo nicht mal mitgewirkt hat”, sagte der Trainer, der Messi trotzdem nachtrauern werde: “Wir werden ihn sehr vermissen, denn er war ein enorm wichtiger Spieler in der Geschichte des Klubs.”

Die Startelf des FC Barcelona im Überblick:

Neto – Dest, Pique, Eric Garcia, Jordi Alba – de Jong, Busquets, Pedri – Depay, Braithwaite, Griezmann

Ex-Rapidler Yusuf Demir sitzt zunächst auf der Bank.

