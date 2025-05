Neue Aufgabe für Bayern-Legende Robben

Zurück zu den Wurzeln: Arjen Robben wird Nachwuchstrainer bei seinem Jugendklub FC Groningen.

Wie der Verein aus der niederländischen Eredivisie am Donnerstag mitteilte, übernimmt die 41 Jahre alte Klubikone von Bayern München ab sofort die U14 des Vereins, in die in der kommenden Saison voraussichtlich auch Robbens jüngster Sohn Kai aufrückt.

„Dass es uns gelungen ist, Arjen Robben für die Tätigkeit als Cheftrainer einer Mannschaft zu begeistern, macht uns natürlich stolz“, sagte der Leiter der Fußballentwicklung beim FC Groningen Opleiding Byron Bakker: „Arjens Erfahrung bedarf keiner weiteren Erklärung, aber auch als Trainer hat er von Anfang an einen starken Eindruck hinterlassen.“

Robben, der als Spieler unter anderem mit dem FC Bayern 2013 die Champions League, acht deutsche Meisterschaften und fünf Mal den DFB-Pokal gewann, versuchte sich von Januar 2022 bis Juni 2023 bereits beim unterklassigen Be Quick 1887 in den Niederlanden als Jugendtrainer. Zuletzt war der 96-malige niederländische Nationalspieler bereits als Trainer-Lehrling bei Groningens U18 dabei.

(SID) / Bild: Imago