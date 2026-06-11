Neue Aufgabe für ehemaligen BWL-Coach Mörec

Mitja Mörec kehrt zum slowenischen Erstligisten NS Mura zurück. Für den 43-jährigen Slowenen ist es ein Wiedersehen mit seinem ehemaligen Klub.

Mörec war zuletzt von Juli bis November 2025 beim FC Blau-Weiß Linz tätig, davor arbeitete er beim FAC. Mit NS Mura verbindet ihn bereits eine Vergangenheit: Von 2015 bis 2017 war er dort als Sportdirektor tätig.

Nun führt sein Weg zurück nach Slowenien und zu jenem Verein, bei dem er bereits vor einigen Jahren Verantwortung übernommen hatte.

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(Red.) / Bild: GEPA