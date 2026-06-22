Neue Aufgabe für Ex-FAC-Trainer Bytyqi

Sinan Bytyqi verstärkt ab der kommenden Saison das Trainerteam von Absteiger Blau-Weiß Linz. Der ehemalige FAC-Coach wird Assistent von Cheftrainer Michael Köllner.

Das einstige Wunderkind durchlief beim englischen Topklub Manchester City sämtliche Nachwuchsstufen bis zur U23, musste seine aktive Karriere jedoch aufgrund gesundheitlicher Probleme bereits im Alter von 22 Jahren beenden.

Nach seinem Karriereende arbeitete Bytyqi zunächst als Scout bei Manchester City, ehe er seine Trainerlaufbahn einschlug. Nach Stationen als Co- und Cheftrainer im österreichischen Amateurfußball wurde er im Sommer 2024 Assistent seines früheren Trainers Christian Lattanzio beim belgischen Erstligisten VV St. Truiden. Wenig später folgte er dem Italiener zum chinesischen Erstligisten Shenzhen Peng City.

Nach seinem Engagement in China wechselte Bytyqi im Sommer 2025 zum FAC nach Wien. Dort wusste der junge Coach auf Anhieb zu überzeugen: In 24 Pflichtspielen holte er einen Punkteschnitt von 1,58 und führte die Floridsdorfer auf den dritten Tabellenplatz der ADMIRAL 2. Liga.

Trotz der sportlich starken Bilanz musste Bytyqi im April seinen Posten als Cheftrainer wieder räumen. Da der 31-Jährige nicht über die erforderliche UEFA-Pro-Lizenz verfügt, wurde er zum Co-Trainer degradiert. Nach der abgelaufenen Saison ließ der Zweitligist ihn endgültig ziehen.