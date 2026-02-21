Neue Aufgabe für Ex-GAK-Sportdirektor Elsneg

Der ehemalige GAK-Sportdirektor Dieter Elsneg wird neuer Sportdirektor bei Zweitligist First Vienna FC. Das gaben die Wiener am Samstag offiziell bekannt.

Der Klub schreibt dazu: „Nach einem intensiven Auswahlprozess übernimmt der 36-Jährige die sportliche Gesamtverantwortung bei Österreichs ältestem Fußballverein. Mit wertvoller Erfahrung als Spieler und Manager gewinnt die Vienna einen ausgewiesenen Fußballfachmann.“

Elsneg war als Sportdirektor mit dem GAK in die Bundesliga aufgestiegen, im vergangenen September erfolgte die Trennung.

Sportdirektor Dieter Elsneg blickt seiner neuen Aufgabe mit großer Motivation entgegen: „Nach meiner intensiven und sehr schönen Zeit beim GAK habe ich mich bewusst für eine kurze Auszeit entschieden. Nun ist der richtige Moment gekommen, um ein neues Kapitel aufzuschlagen. Die Vienna ist ein außergewöhnlicher Verein mit großer Tradition, viel Flair und klaren Zielen. Die Gespräche waren von Beginn an sehr positiv. Ich sehe hier großes Potenzial, etwas zu bewegen, meine Erfahrungen einzubringen und gemeinsam mit den Verantwortlichen den Klub sportlich weiterzuentwickeln und nachhaltig erfolgreich zu machen.“

Bild: GEPA