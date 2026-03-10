Neue Aufgabe für Ex-GAK-Trainer Poms

Rene Poms übernimmt das Traineramt beim polnischen Zweitligisten GKS Tychy. Der 50-Jährige erhält einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison. Das gab der Verein am Dienstag bekannt.

Der Steirer ist in Polen kein Unbekannter. Poms war zwischen 2016 und 2018 Co-Trainer von Nenad Bjelica bei Lech Posen. Zuletzt trainierte er zwischen Oktober 2024 und März 2025 den GAK in der ADMIRAL Bundesliga. Mit dem GAK verbuchte Poms in 12 Pflichtspielen drei Siege, drei Remis und sechs Niederlagen, ehe er von Ferdinand Feldhofer beerbt wurde.

Bei GKS Tychy folgt Poms auf den früheren Dortmund-Verteidiger Lukasz Piszczek. Der Verein liegt aktuell am Tabellenende der zweiten polnischen Liga.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

(Red.)

Bild: GEPA