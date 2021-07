Neue Aufgabe für Ralf Rangnick

Ralf Rangnick hat einen neuen Verein gefunden. Lokomotive Moskau verkündet offiziell, dass er ab sofort und bis 2024 Geschäftsführer in den Bereichen Sport und Entwicklung sein wird.

Seine Aufgaben seien “strategische Planung und sportliche Entwicklung”, außerdem die Vernetzung aller Vereinsmannschaften. Noch am heutigen Morgen hatte Rangnick gegenüber der Süddeutschen Zeitung verkündet, keinen Job als Trainer oder Sportdirektor mehr übernehmen zu wollen. Zwischen 2019 und 2020 hatte der 63-Jährige als Head of Sport and Development Soccer bei Red Bull in Fuschl am See gearbeitet.

Один из лучших специалистов в мире по футбольному воспитанию и развитию игроков, известный тренер и наставник Ральф Рангник назначен руководителем по спорту и развитию ФК «Локомотив» сроком на три года. ➡️ https://t.co/sZGsfUyip1 pic.twitter.com/rXFLRdNFGc — «Локомотив» (@fclokomotiv) July 6, 2021

Bild: Imago