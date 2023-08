Neue Aufgabe für Raoul Korner in Vancouver

Für Raoul Korner, 24 Jahre lang als Profi-Trainer im Basketball tätig und von 2019 bis 2022 auch Teamchef der ÖBV-Männer, geht es „zurück an die Basis“. Der Wiener wird Sportlicher Leiter bei Split Second Basketball in Vancouver, einer Akademie, die mit Eric Butler ein ehemaliger Spieler des 49-Jährigen betreibt. Das Engagement an der kanadischen Westküste läuft vorerst von 1. September bis 15. Dezember.

Er wolle sich „die Option offenhalten, wieder einen Club zu übernehmen, wenn die Situation passt“, begründete Korner die zeitliche Befristung. Eine Verlängerung in Vancouver sei freilich nicht ausgeschlossen. Der Wiener war seit 1999 bei Vereinen in Österreich, den Niederlanden und Deutschland tätig.

Butler, ein ehemaligen Spieler Korners bei den Mattersburg 49ers, hat Split Second 2010 ins Leben gerufen. Aktuell würden 1.000 bis 1.500 Kinder und Jugendliche betreut, so der künftige Sportliche Leiter, der in wenigen Tagen zu Österreichs zweitem aktuellen Basketball-Legionär in Kanada neben NBA-Center Jakob Pöltl wird. Er werde für die gesamtsportliche Konzeption, die Aus- und Fortbildung der Trainer, die individuelle Entwicklung sowie die Begleitung von Top-Talenten der Akademie verantwortlich sein, erläuterte Korner. Es handle sich um ein „extrem spannendes Aufgabenfeld und eine willkommene Abwechslung“. Er wolle seine „Erfahrungen aus 24 Jahren Profi-Trainer in Europa einbringen und gleichzeitig neue Erfahrungen in einem neuen Markt sammeln“.

(APA) / Bild: GEPA