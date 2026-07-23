Neue Auslandsstation für Marcel Canadi

Marcel Canadi setzt seine Karriere in Afrika fort. Der 28-jährige ÖFB-Legionär wechselt nach Tansania zu den Singida Black Stars, dem Vierten der ersten Liga.

Canadi war zuletzt auf Zypern bei EN Paralimni aktiv, löste seinen Vertrag dort aber im Jänner auf. Für den Offensivspieler ist es bereits die siebte Auslandsstation – und das auf dem vierten Kontinent. Zuvor war der Wiener unter anderem bereits in Nordamerika und Ozeanien tätig.

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Damit ist der Mittelfeldspieler aktuell der einzige österreichische Legionär in Afrika. Der letzte Österreicher auf dem Kontinent war Roland Putsche, der zwischen 2016 und 2020 in Südafrika spielte.

In der ADMIRAL Bundesliga war Canadi ausschließlich für die SV Ried im Einsatz. Zwischen 2020 und 2022 absolvierte er 20 Bundesligaspiele für die Innviertler.