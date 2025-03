Neue BVB-Gedankenspiele um Can & Schlotterbeck

Cans Vertrag läuft 2026 aus. In der Folge steht Borussia Dortmund im Sommer mal wieder vor der kniffligen Frage: Verlängern oder verkaufen? Oder weder noch? Nach Sky Informationen gibt es intern durchaus Überlegungen, mit ihm ins letzte Vertragsjahr zu gehen.

Can hat sich nach einer schwachen Hinrunde stabilisiert und ist neben Schlotterbeck in der Innenverteidigung wieder erstarkt. Darüber hinaus gilt er auch als verlängerter Arm von Trainer Niko Kovac.

Die finale Entscheidung über seine Zukunft ist allerdings noch nicht gefallen. Die ⁠Gespräche sind aktuell auf Eis gelegt, sollen nach der Saison wiederaufgenommen werden, wenn klar ist, wo der BVB landet. Aktuell stehen die Westfalen mit 38 Punkten auf dem zehnten Platz, würden damit das internationale Geschäft verpassen.

Neue Überlegungen in der K-Frage

Ohnehin ist Cans Zukunft als Kapitän unklar: Intern gibt es Stimmen, die sagen, dass Borussia Dortmund im Zuge des Umbruchs ein neues Gesicht braucht. Die K-Frage soll in der Folge im Sommer beantwortet werden. Ein heißer Kandidat ist Schlotterbeck, der intern wahnsinnig geschätzt und als Kapitän der Zukunft gesehen wird. „Ich habe Emre in den zweieinhalb Jahren kennengelernt. Er ist ein sehr, sehr respektvoller Mensch, redet sehr viel mit der Mannschaft und gibt einer Mannschaft sehr viel“, betonte Schlotterbeck im exklusiven Sky Interview. „So lange Emre hier ist, würde ich nie über das Kapitänsamt reden, weil ich denke, dass er es sehr gut ausübt.“

Ohnehin ist der BVB bereit, Can über den Sommer hinaus zu behalten. Damit gehen die Westfalen in das Risiko, den Kapitän mit Ende seines Vertrags (30. Juni 2026) ablösefrei zu verlieren. Wie Can denkt, ist aktuell noch unklar. Er weiß, was er am BVB hat, will die Saison möglichst erfolgreich zu Ende spielen und im Sommer in Ruhe in die Gespräche gehen.

Der 31-Jährige wechselte 2020 für 25 Millionen Euro von Juventus nach Dortmund. Seitdem absolvierte er 196 Pflichtspiele für Borussia Dortmund. Dabei erzielte er 20 Treffer und bereitete elf weitere vor.

So denkt Schlotterbeck

Wie plant Schlotterbeck (Vertrag bis 2027)? „Ich bin echt froh, hier zu sein und weiß, was es heißt, für den Klub zu spielen. Der BVB bleibt mein erster Ansprechpartner. Im Sommer werden wir uns hinsetzen, mit den Verantwortlichen des Klubs und meiner Familie und den Plan für die nächsten Jahre durchsprechen. Und hoffen, dass wir da was Gutes hinbekommen. Der Verein kann nämlich viel mehr.“

Am liebsten würde er mit dem BVB wieder auf europäischer Bühne spielen: „International spielen, das macht den Verein aus. Weil es über Jahre hinweg zur Gewohnheit wurde. Ich muss mich selbst aber auch damit befassen, was ich denn dafür getan habe, dass wir nicht in der Situation sind, über die ersten vier zu reden. Ich will gerne international spielen, am liebsten mit dem BVB.“

(Patrick Berger, Jesco von Eichmann & Nico Ditter – skysport.de) Foto: Imago