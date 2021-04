Neue Champions League und Super League im Vergleich

via

Vergleich zwischen dem am Montag beschlossenen neuen Modus der Fußball-Champions-League und der Super League:

Champions League (ab 2024/25):

Teilnehmer: 36 Mannschaften (bisher 32). Die zusätzlichen vier Teilnehmer werden wie folgt bestimmt: Der Dritte der Ligue 1 ist direkt qualifiziert. Aus der Qualifikation der Meister (Champions-Weg) nimmt ein Team mehr teil als bisher. Die zwei am besten platzierten Teams im UEFA-Fünfjahres-Ranking, die sich über die nationale Meisterschaft nicht für die Champions League qualifiziert haben, dürfen teilnehmen, sofern sie in der Liga mindestens einen Europa-League- oder Conference-League-Platz erreicht haben.

Modus: Jedes Team bestreitet in der Vorrunde zehn Spiele (fünf Heim- und fünf Auswärtsspiele) gegen anhand einer Setzliste zugeloste Gegner. Es gibt nur eine Rangliste. Die Mannschaften auf den Rängen 1 bis 8 qualifizieren sich fürs Achtelfinale. Die Teams auf den Rängen 9 bis 24 spielen in Hin- und Rückspiel die acht weiteren Achtelfinalisten aus. Die Mannschaften auf den Rängen 25 bis 36 sind ausgeschieden. Ab dem Achtelfinale geht es wie bisher mit Hin- und Rückspielen weiter bis zum Finale.

Anzahl Spiele: 225 (bisher 125). Die Finalisten absolvieren maximal 19 Spiele (bisher 13).

Super League (eventuell ab 2021/22):

Teilnehmer: 15 Fixstarter (Gründervereine Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham Hotspur, Real Madrid, FC Barcelona, Atletico Madrid, Juventus Turin, Milan und Inter Mailand sowie drei weitere, noch nicht bestimmte Vereine) und fünf Teams, die sich über einen noch zu definierenden Modus und über die nationalen Meisterschaften qualifizieren.

Modus: Die Teams werden in zwei Zehnergruppen eingeteilt. Jedes Team absolviert in der Vorrunde 18 Spiele. Die Teams auf den Rängen 1 bis 3 qualifizieren sich direkt fürs Viertelfinale. Die Mannschaften auf den Plätzen 4 und 5 kämpfen in Hin- und Rückspiel um die zwei letzten Plätze im Viertelfinale. Ab dem Viertelfinale geht es mit Hin- und Rückspielen weiter bis zum Finale.

Anzahl Spiele: 197. Die Finalisten absolvieren maximal 25 Spiele.

