Neue Chance? Klose offenbar in Verhandlungen mit Schweizer Traditionsteam

Erhält WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose schon bald eine neue Chance als Trainer? Nach seinem Aus beim SCR Altach soll sich der deutsche Weltmeister von 2014 bereits in Verhandlungen mit einem Schweizer Traditionsverein befinden.

Klose ist demnach in den Fokus der Grashoppers Zürich geraten und könnte mit Beginn der neuen Saison in der Schweizer Super League coachen. Dies berichtet „Blick“ in Hinblick auf die nun fixe Trennung vom aktuellen GCZ-Coach Giorgio Contini mit Ende der Spielzeit.

VIDEO: Kloses letztes Interview als Altach-Coach nach Punktgewinn in Salzburg

Der ehemalige Bayern- und Bremen-Torjäger musste mit dem Ende des Grunddurchgangs seinen Posten als SCRA-Coach räumen, in 22 Ligaspielen sollten den Vorarlbergern nur vier Siege gelingen.

Die Grashoppers liegen indes als Fünfter noch im Rennen um die internationalen Startplätze und machten bereits Erfahrungen mit ehemaligen Bundesliga-Coaches: Ex-Austria-Betreuer Thorsten Fink heuerte 2018 für rund ein Jahr an. Nur wenige Monate war der ehemalige Rapid-Trainer Goran Djuricin 2020 bei den Schweizern tätig.

