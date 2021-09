Neue Details zur Ablöse: United zahlt Ronaldo stückweise ab

via

Rund 15 Millionen Euro haben sich die Red Devils die Verpflichtung von Cristiano Ronaldo kosten lassen. Nach Sky Informationen kann diese Summe allerdings noch deutlich ansteigen.

Neben dem Wechsel von Lionel Messi zu Paris Saint-Germain ist die Rückkehr von Ronaldo zu Manchester United nicht nur einer der spektakulärsten Transfers dieser Transferperiode, sondern zeitgleich auch der letzten Jahre. Zwar brachte der Verkauf des mehrfachen Weltfußballers Juventus Turin vorerst lediglich 15 Millionen Euro ein, doch damit ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht.

Juventus winken weitere acht Millionen Euro

Nach Informationen von Sky Transfer-Experte Fabrizio Romano könnte der Preis für den 36-Jährigen in naher Zukunft noch höher werden. Demnach steigt die Summe durch leicht zu erreichende Ziele um weitere fünf Millionen Euro an. Zusätzliche drei Millionen Euro seien an größere Erfolge geknüpft, die weniger selbstverständlich seien.

Erreicht Manchester United diese jedoch, liegt die Gesamtablöse immerhin schon bei 23 Millionen Euro. Gut für die Engländer: Die Summe muss laut Romano nicht auf einen Schlag bezahlt werden. Demnach stottern die Red Devils die Ablöse für den Portugiesen bis 2026 ab. Zunächst soll jedes Jahr drei Millionen Euro von England nach Italien fließen. Die Boni wiederum würden gesondert behandelt.

