Neue Funktion für Schalke-Legionär Langer

Der ehemalige österreichische Torhüter Michael Langer bleibt dem deutschen Zweitligisten Schalke 04 in neuer Funktion erhalten.

Der 40-Jährige, der seine Karriere nach acht Jahren auf Schalke im Sommer beendet hatte, werde bis zum Saisonende „ein Traineeprogramm im Management Sport“ absolvieren. Das teilten die Königsblauen am Donnerstag mit.

Schon während seiner Profilaufbahn hatte Langer, der sich trotz seiner Rolle als stetiger Ersatztorwart großer Beliebtheit bei den Schalker Fans erfreute, sein Sportmanagement-Studium vorangetrieben und im November 2024 auf Schalke abgeschlossen. Nun solle er „in Gebiete wie das Scouting und die Datenanalyse nicht nur tiefe Einblicke gewinnen, sondern auch Verantwortung in Form verschiedener Projekte übernehmen“, hieß es in der Mitteilung. Langer werde dabei an Frank Baumann – seit Juli neuer Sportvorstand der Schalker – berichten und auch bei anderen Unternehmen hospitieren.

Langer begann seine Fußballkarriere vor über 20 Jahren in seiner Heimat Vorarlberg. Bereits im Alter von 18 Jahren verließ der Goalie Viktoria Bregenz in Richtung Deutschland.

(SID)

Bild: Imago