Neue Gespräche mit Chelsea: Bayern kämpft weiter um Jackson

Der FC Chelsea hat den FC Bayern darüber informiert, die geplante Leihe von Nicolas Jackson platzen zu lassen, wie The Athletic zuerst berichtet hat. Der Grund: Chelsea-Stürmer Liam Delap hat sich am Samstag beim 2:0-Heimsieg über den FC Fulham verletzt und fällt bis zu acht Wochen aus.

Nicolas Jackson und sein Berater Ali Barat sind aber weiterhin in München. Gemeinsam mit dem FC Bayern kämpfen sie darum, den Leih-Deal doch noch finalisieren zu können. Neue Gespräche mit Chelsea haben bis gestern Nacht stattgefunden und finden jetzt auch wieder statt. Jackson will beim FC Bayern unterschreiben.

Die Blues haben den Münchnern nun angeboten, den Stürmer fest zu verpflichten, statt ihn nur zu leihen. Der Ausgang weiterhin offen.

Chelsea prüft derweil auch andere Stürmer. Einen Ersatz für Jackson zu finden, ist Teil der laufenden Gespräche, um zu ermöglichen, dass Jackson doch beim FC Bayern unterschreiben kann. Conrad Harder (20, Sporting) ist einer der Kandidaten, die von Chelsea angefragt wurden, wie The Athletic berichtet und Sky Sport bestätigen kann.

RB Leipzig drängt jedoch ebenfalls auf einen Harder-Transfer und plant, ihn noch heute einfliegen zu lassen.

„Müssen ihn wieder zurückschicken“

Die Entscheidung, Jacksons Leihe abzusagen, wurde am Samstagnachmittag nach Gesprächen zwischen der sportlichen Leitung von Chelsea und Cheftrainer Enzo Maresca getroffen.

„Chelsea hat informiert, dass sie den Spieler gern zurückhaben wollen – nachdem wir uns gestern geeinigt und wir den Medical erlaubt bekommen haben. Jetzt ist die Situation, dass der Junge in München ist und wir ihn wieder zurückschicken müssen. Das ist jetzt gerade Stand der Dinge, in die Zukunft kann ich nicht gucken“, sagte Bayerns Sport-Vorstand Max Eberl nach dem Münchner Bundesliga-Auswärtssieg beim FC Augsburg (3:2) in der Mixed Zone.