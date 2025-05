Neue Konkurrenz für Alaba: Real offenbar mit Toptalent einig

ÖFB-Teamspieler David Alaba könnte bei Real Madrid in Kürze neue Konkurrenz auf der Innenverteidigerposition bekommen.

Nach Informationen der spanischen Zeitung Marca hat sich Real Madrid die Dienste von Dean Huijsen gesichert. Demnach haben sich der 20-Jährige und die Königlichen auf einen Transfer verständigt. Real Madrid ist offenbar bereit, die festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 58 Millionen Euro zu zahlen.

Huijsen gilt international als eines der vielversprechendsten Innenverteidiger-Talente für die Zukunft. Der 20-jährige Spanier mit niederländischen Wurzeln machte beim AFC Bournemouth in der laufenden Premier-League-Saison in 30 Spielen mit starken Leistungen auf sich aufmerksam und weckte damit das Interesse mehrerer europäischer Spitzenklubs – unter anderem auch Bayern und Chelsea waren an Huijsen dran.

Zehn Prozent der fast 60 Millionen Euro Ablöse gehen dem Bericht zufolge an Huijsens früheren Klub Juventus Turin. Zwischen Bournemouth und Real Madrid sollen bereits Vertragsunterlagen ausgetauscht worden sein und der Deal kurz vor dem Abschluss stehen. Huijsen war erst vergangenen Sommer für 15 Millionen Euro von Juventus Turin nach England gewechselt.

Huijsen als Teil einer Dreierkette bei Real?

Bei Real Madrid könnte Huijsen in einem System mit Dreierkette eingesetzt werden – ein taktisches Modell, das der zukünftige Trainer Xabi Alonso bereits bei Bayer Leverkusen bevorzugte und möglicherweise auch in Madrid etablieren könnte.

Ein erstes Pflichtspiel für seinen neuen Klub wäre für Huijsen im Rahmen der FIFA Klub-Weltmeisterschaft möglich, die vom 14. Juni bis 13. Juli stattfindet.

Bild: Imago