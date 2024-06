Neue Leihstation für Ex-Austria-Spieler Krätzig

Der FC Bayern hat Fans Krätzig für eine Saison an den VfB Stuttgart verliehen. In der vergangenen Spielzeit spielte der 21-jährige Defensivakteur in der Rückrunde bereits auf Leihbasis für den FK Austria Wien (17 Spiele, 1 Tor, 3 Assists).

„Bei Frans ist im vergangenen Jahr viel passiert, von seinem Debüt in der Bundesliga über seinen ersten Profivertrag beim FC Bayern bis hin zur Rückrunde bei Austria Wien – und angefangen hatte das Jahr mit seinem spektakulären Siegtor auf der Audi Summer Tour gegen den FC Liverpool. Er hat sich bei Austria Wien dank seiner sportlichen Qualitäten und seinem Charakter schnell integriert. Der VfB Stuttgart bietet ihm jetzt beste Möglichkeiten, um die nächste Stufe zu nehmen und sich im Profifußball weiter zu etablieren“, erklärte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund.

Krätzig, der 2017 an den Bayern-Campus kam, absolvierte bislang sieben Pflichtspiele für die Münchner und erzielte dabei ein Tor. Für die Amateure des FC Bayern lief er insgesamt 35-mal auf und traf dabei dreimal. „Der VfB bietet mir die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln, unter guten Rahmenbedingungen von meinen Mitspielern und auch aufgrund der eigenen Einsatzzeit zu lernen. Darum bin ich hier und darauf habe ich Bock“, meinte Krätzig.

„Frans verfügt über ein sehr interessantes Profil. Er bringt nach unserer Überzeugung die fußballerischen Fähigkeiten und die dazugehörige Mentalität mit, um dauerhaft den Sprung zum Bundesligaspieler zu vollziehen. Beim FC Bayern und zuletzt bei Austria Wien konnte er überdies bereits wertvolle Erfahrungen im Profibereich sammeln. Wir freuen uns darauf, Frans künftig im Trikot mit dem roten Brustring spielen zu sehen“, so VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth.

