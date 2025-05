Neue Nummer eins für ManUnited?

Nach zwölf Jahren David de Gea hatte sich Manchester United im Sommer 2023 dazu entschieden, mit Andre Onana eine neue Ära im Tor einzuläuten. Doch die Leistungen des Nationalspieler Kameruns waren in den bisherigen knapp zwei Jahren teils sehr schwankend.

Vollends überzeugt hat das einstige Top-Talent bei den Red Devils (noch) nicht, waren doch immer wieder folgenschwere Patzer dabei. Bekommt der 29-Jährige nun im Sommer Konkurrenz oder wird er gar ersetzt?

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Manchester United an Vanja Milinkovic-Savic dran

Wie Fabrizio Romano bei GiveMeSport berichtet, soll Vanja Milinkovic-Savic vom FC Turin auf der Liste des englischen Rekordmeisters stehen. Laut des italienischen Transfer-Experten sollen sogar schon erste Gespräche zwischen den Parteien stattgefunden haben. Gegenstand der Unterhaltung war wohl die mögliche Ablöse.

Dem Vernehmen nach scheint der Abschied von Milinkovic-Savic aus Turin bereits beschlossene Sache zu sein. Neben United sollen auch Klubs aus der Serie A am 28-Jährigen interessiert sein. Der serbische Nationalkeeper könnte Onana in Manchester als Nummer eins ablösen. Dieser hingegen wird mit Klubs aus der Saudi Pro League in Verbindung gebracht.

Für Milinkovic-Savic würde sich mit einem Transfer auf die Insel ein Kreis schließen. Im Jahr 2014 war er als 17-Jähriger zu United gewechselt, blieb eine Saison leihweise weiter in Serbien, erhielt allerdings zur Saison 2015/16 als Nicht-EU-Bürger keine Arbeitserlaubnis in England. Ende November 2015 erfolgte die Vertragsauflösung. Über Polen, Belgien und Italien könnte nun der Weg zurück zu United führen.

(Red.)

Bild: Imago