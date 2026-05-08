Neue Präsidentin für Svoboda-Klub Venedig

Beim italienischen Fußball-Zweitligisten FC Venedig um den österreichischen Kapitän Michael Svoboda kommt es zu einem Führungswechsel. Die italo-amerikanische Managerin Francesca Bodie übernimmt als erste Frau die Präsidentschaft des Klubs, der den Aufstieg in die Serie A geschafft hat. Die 41-Jährige folgt auf den US-Manager Duncan Niederauer und wird damit zur einzigen Frau an der Spitze eines Serie-A-Klubs, wie Venedig mitteilte.

Francesca Bodie ist Direktorin der Oak View Group, einem auf den Betrieb und die Verwaltung von Sport- und Veranstaltungsarenen spezialisierten Unternehmen. Seit 2013 ist sie mit dem ehemaligen Eishockey-Profi Troy Bodie verheiratet. Mit dem Führungswechsel in Venedig geht eine umfangreiche Kapitalerhöhung einher: Internationale Investoren stellen dem Club nach Angaben aus dem Vereinsumfeld rund 100 Millionen Euro zur Verfügung. Ziel ist es, den Verein langfristig in der Serie A zu etablieren.

Auch Drake unter neuen Venedig-Investoren

Zu den neuen Investoren zählt unter anderem der kanadische Rapper Drake. Dieser war bereits 2024 am finanziellen Neustart des venezianischen Clubs beteiligt. Eine zentrale Rolle spielt zudem Tim Leiweke, Vater der neuen Präsidentin und künftig Co-Vorsitzender des operativen Komitees. Der frühere Spitzenmanager im nordamerikanischen Sportgeschäft kündigte Investitionen in den Nachwuchsbereich und die Infrastruktur an. Zudem soll ein neues Stadion auf dem venezianischen Festland entstehen.

(APA) / Bild: Imago