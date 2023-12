Neue Punkteverteilung auf der ATP Tour

Auf der ATP Tour werden 2024 im Einzel mehr Punkte verteilt als bisher, aber nicht für die Turniersieger.

Doch schon die Finalisten dürfen sich auf allen Ebenen über mehr Zähler als gewohnt freuen. So gibt es für Grand-Slam-Finalisten 1.300 statt 1.200 Punkte, auf Masters-1000-Ebene für die Verlierer von Endspielen 650 statt 600 Zähler. Auf 500er-Niveau wie in Wien wird es für die Finalisten 330 statt 300 Zähler geben, auf 250er-Ebene wie in Kitzbühel 165 statt bisher 150.

Überhaupt gibt es außer für Auftaktverlierer bei Major- und Masters-1000-Events überall mehr Zähler als noch 2023. Ausnahme sind die ATP Finals. Die Änderungen sind eine Reaktion auf eine Ausweitung der Masters-1000-Turniere auf 96 Spieler sowie der Versuch einer besseren Ausgewogenheit, da die Zahl der Challenger-Turniere höherer Kategorien zuletzt gestiegen ist. Bei Challengern gibt es 2024 übrigens nun leicht weniger Punkte, was den Aufstieg auf die ATP Tour wohl schwieriger macht.

(APA)

