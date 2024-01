Neue Schuhe, neues Glück: So erklärt Salah seinen verschossenen Elfmeter

Mit neuem Schuhwerk zum 150. Premier League-Tor für Mohamed Salah! Der 31-Jährige führte mit einem Doppelpack und einem Assist den FC Liverpool zum 4:2-Sieg gegen Newcastle United, damit bauen die „Reds“ ihre Tabellenführung weiter aus.

Doch es hätten bereits 151 Tore sein können, hätte Salah in der 22. Minute beim Stand von 0:0 einen Elfmeter nicht verschossen. Im Sky Sports-Interview erklärt der Ägypter, wieso er seine Schuhe in der Halbzeit getauscht hat, mit denen er seine beiden Tore und einen Assist erzielt hat.

„Das Paar Schuhe, mit denen ich den Elfmeter vergeben habe, hatte ich erst einmal im Training an. Ich bin nicht wirklich abergläubisch, ich spiele mit vielen Paar Schuhen. Aber wenn ich merke, dass es in meinen Kopf gerät, dass die Schuhe eine Rolle spielen könnten, dann denke ich mir: Ok, weg damit, ich muss die Schuhe tauschen!“, so Salah im Gespräch mit Sky-Experte Jamie Carragher.

„Die Schuhe sind nicht dran schuld“, witzelt Salah weiter, „aber ich mag den Gedanken nicht, dass ich in die zweite Hälfte mit einem Paar Schuhe, mit denen ich noch keinen Treffer erzielen konnte. Dann tausche ich lieber das Schuhwerk, gehe noch einmal in mich und fokussiere mich wieder auf das Spiel“.

Liverpool muss nun knapp einen Monat auf seinen Top-Stürmer verzichten, Salah reist mit dem ägyptischen Nationalteam zum Africa Cup of Nations (13.1. – 11.2.), wo er mit Ägypten den achten Titel holen will.

HIGHLIGHTS | FC Liverpool – Newcastle United | 20. Spieltag

Bild: Imago