Neue Startzeit: Damen-Abfahrt am Matterhorn verschoben

Starker Wind macht dem alpinen Ski-Weltcup-Tross auf dem Matterhorn weiterhin zu schaffen.

Nach der Absage der Frauen-Abfahrt am Samstag wird auch am Sonntag das Programm vom Wind durcheinandergewirbelt. Zunächst wurde das Prozedere vor dem Rennen um eine Stunde verschoben und die Beginnzeit der Weltcup-Abfahrt mit dem Ziel in Cervinia (Italien) mit 12.30 Uhr neu angesetzt.

Im Vorjahr waren wetterbedingt keine Weltcuprennen auf dem Matterhorn möglich, heuer wurden in der Vorwoche bereits beide Männer-Abfahrten abgesagt.

(APA) / Bild: GEPA