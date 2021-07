Neue Vereine für Javi Martinez & Balotelli

via

Der spanische Fußball-Profi Javi Martinez wechselt nach Katar.

Der 32-Jährige, dessen Vertrag beim FC Bayern München am 30. Juni auslief und nach neun Jahren nicht verlängert worden war, unterschrieb beim Erstligisten Qatar SC, wie der Verein am Mittwochabend mitteilte. “Neues Kapitel”, schrieb der defensive Mittelfeldspieler auf Instagram zu einem Foto, auf dem er mit einem Gelben Trikot mit der Nummer acht zu sehen ist.

Martinez war 2012 von Athletic Bilbao zum deutschen Rekordmeister gewechselt. Für die Münchner absolvierte der spanische Welt- und Europameister 268 Pflichtspiele und erzielte dabei 14 Tore. Mit den Bayern gewann er 23 Titel, darunter zweimal die Champions League und neunmal die Meisterschaft.

Balotelli wechselt in die Türkei

Der frühere italienische Fußball-Nationalstürmer Mario Balotelli wechselt in die Türkei zum Erstligisten Adana Demirspor. Der 30-Jährige unterschrieb laut Vereinsangaben vom Mittwoch einen Dreijahresvertrag. Zuletzt hatte Balotelli in der Serie B bei Monza gespielt. Balotelli erlebte seine beste Zeit 2012, als er bei Italiens 2:1-Sieg im EM-Halbfinale gegen Deutschland zweimal traf. In der Vergangenheit war er immer wieder durch Disziplinlosigkeiten aufgefallen.

Entsprechend waren seine Stationen bei großen Clubs wie Inter Mailand und AC Milan, Manchester City, Liverpool oder Olympique Marseille meist nur von kurzer Dauer.

