Borussia Dortmund und Nico Schlotterbeck: Viel fehlt nicht mehr bis zum endgültigen Durchbruch in den Verhandlungen.

Nach Sky Sport-Informationen gab es am Montag erneute Gespräche zwischen den BVB-Bossen Lars Ricken und Sebastian Kehl sowie Schlotterbeck-Berater Björn Etzel.

Die jüngste Verhandlungsrunde soll in eine gute und harmonische Richtung verlaufen sein. Dortmund soll positive Signale von der Schlotterbeck-Seite erhalten haben. Ein kompletter Durchbruch wurde aber auch am Montag noch nicht erzielt. Mit einer schnellen Verkündung noch in dieser Woche ist nicht zu rechnen.

Der BVB kämpft und fiebert der lang ersehnten, finalen Einigung im Kaugummi-Poker entgehen. Schlotterbeck tendiert mittlerweile immer mehr in Richtung einer Verlängerung. Dass die Dortmunder kürzlich mit Schlüsselspieler Felix Nmecha verlängert haben, der personelle Umbruch weiter forciert wird (Julian Brandt, Niklas Süle und Salih Özcan gehen im Sommer) und ab Sommer wieder verstärkt auf Flügelspieler gesetzt werden soll, soll der erfolgshungrige Schlotterbeck wohlwollend zur Kenntnis genommen haben.

Dortmund-Bosse zuversichtlich

Die BVB-Bosse sind zuversichtlich, zeitnah ans Ziel zu kommen und das Schlotterbeck-Go zu erhalten. Finale Details sollen aber noch zu klären sein. So stehen noch ein paar nicht ganz unerhebliche Details, wie etwa die exakte Regelung einer Ausstiegsklausel, aus.

Die Verlängerung des deutschen Nationalspielers wäre für Borussia Dortmund enorm wichtig. Vize-Kapitän Schlotterbeck soll eines der Klub-Gesichter der Zukunft werden. Der 26 Jahre alte Linksfuß soll mit seinem neuen, langfristig angelegten Vertrag – der aktuelle geht nur noch bis 2027 – zu den Topverdienern aufsteigen.

Finaler Durchbruch steht noch aus

Übers Wochenende beriet Nico im engsten Familienkreis mit Bruder Keven, Papa Marc und seinen Vertrauensleuten über die Zukunft. „Wir reden sehr viel über das Thema“, hatte Keven Schlotterbeck nach dem direkten Bruder-Duell zwischen Augsburg und Dortmund in der Mixed Zone gegenüber der Bild verraten. „Ich hake immer wieder nach, ob es schon etwas Neues gibt. Ich bin aber auch nur in beratender Funktion tätig. Am Ende wird es sein Bauchgefühl und sein Kopf sein. Und dann werden wir es ausdiskutieren.“

Viel soll nicht mehr fehlen. Der finale Durchbruch steht aber weiterhin aus.

(Marlon Irlbacher, Jesco von Eichmann und Patrick Berger/skysport.de) / Bild: Imago