Neuer Berater: Rapid-Stürmer Fountas wechselt sein Management

Rapid-Stürmer Taxiarchis Fountas hat sein Management gewechselt. Der 25-Jährige wird ab sofort von Max Hagmayr betreut. Bis zuletzt wurde der Grieche von MK Sport Consulting vertreten.



Taxi Fountas steht beim SK Rapid Wien noch bis Sommer 2022 unter Vertrag. Durch den Beraterwechsel ist nun wohl auch die Wahrscheinlichkeit auf einen Transfer in den kommenden Wochen gestiegen.

Win-win für alle Beteiligten?

In den vergangenen Monaten sorgte das alte Management von Fountas immer wieder für Aufregung in Hütteldorf. So wurde im letzten Sommer ein Bild des Stürmers mit Logos verschiedenster Klubs samt Fragezeichen gepostet und damit die Gerüchteküche über einen Abgang angeheizt.

