Neuer Club für Chelsea-Flop Lukaku

AS Roma hat am Donnerstag den belgischen Fußball-Stürmerstar Romelu Lukaku verpflichtet. Die Italiener liehen den 30-Jährigen für ein Jahr von Chelsea aus und überweisen laut italienischen Medien acht Millionen Euro an den englischen Premier-League-Club.

Lukaku, der in der vergangenen Saison an Inter Mailand verliehen war, stürmt damit wieder für Startrainer Jose Mourinho, mit dem er schon bei Chelsea und Manchester United zusammengearbeitet hatte. Roma hat in den ersten zwei Runden der Serie A nur einen Punkt geholt und am Freitag AC Milan zu Gast.

