Neuer Coach für Baidoo: Toppmöller übernimmt Lens

Dino Toppmöller heuert nach Sky Sport Infos beim RC Lens an. Die vollständige Einigung wurde erzielt. Der 45-Jährige wird neuer Cheftrainer des französischen Pokalsiegers und Club von ÖFB-Verteidiger Samson Baidoo.

Der ehemalige Coach von Eintracht Frankfurt, der fließend Französisch spricht, unterschreibt bei den Nordfranzosen einen Vertrag bis 2028. Für Toppmöller ist es die nächste Station seiner Trainerkarriere, nachdem er bei den Frankfurtern Anfang des Jahres entlassen wurde.

Auch aus österreichischer Sicht ist der Trainerwechsel von besonderem Interesse. Mit Samson Baidoo steht seit diesem Sommer ein ÖFB-Teamspieler beim RC Lens unter Vertrag. Der ehemalige Salzburg-Verteidiger gilt als eines der vielversprechendsten Defensivtalente Österreichs. In der abgelaufenen Saison kam der Innenverteidiger auf 26 Einsätze und zwei Tore für die Franzosen.

(red.) / Bild: Imago