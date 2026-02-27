Neuer-Entscheidung für Klassiker gefallen

Mittlerweile ist im Fall Manuel Neuer nach Sky Sport Informationen eine endgültige Entscheidung gefallen!

Nach seinem Muskelfaserriss gegen Werder Bremen stand der Torhüter im Training auch am Donnerstag wieder zwischen den Pfosten und absolvierte eine intensivere Einheit. Dennoch war nach den 45 Minuten an der Säbener Straße nicht klar, ob der 39-Jährige im Klassiker gegen den BVB am Samstag (ab 17:30 LIVE und exklusiv auf Sky und im Stream mit Sky X) eine realistische Option sein könnte.

Vincent Kompany gab am Freitagmorgen auf der Pressekonferenz vor dem Spiel nun ein Update zum FCB-Personal und schloss die Möglichkeit eines Neuer-Einsatzes zumindest nicht aus. „Manuel sieht eigentlich gut aus“, erklärte der Bayern-Coach, „wir haben gedacht, dass er vielleicht länger ausfällt“. Ein großes Risiko wolle man allerdings nicht eingehen, wie Kompany ergänzte: „Trotzdem möchte ich es noch einmal mit Manu besprechen.“

Neuer reist nicht mit nach Dortmund

Mittlerweile ist eine endgültige Entscheidung gefallen. Nach Sky Sport Informationen wird Neuer nicht mit nach Dortmund reisen und somit den Klassiker gegen den BVB verpassen. Auch die BILD berichtete über das Fehlen des Torwart-Routiniers. Obwohl der Keeper schneller als gedacht wieder ins Training eingestiegen ist, will Bayern bei Neuer kein Risiko nach dessen Muskelfaserriss eingehen.

Der Rekordmeister wird – wie bereits in der jüngeren Vergangenheit – mit Jonas Urbig zwischen den Pfosten auflaufen.

Laimer fit, Davies läuft wieder

Auch zu Konrad Laimer gab der Trainer ein Update. Der Österreicher hatte gegen Eintracht Frankfurt noch aus Gründen der Belastungssteuerung nach Wadenproblemen gefehlt. Nun aber stehe es „gut“ um Laimer, wie Kompany knapp verkündete, „er hat die ganze Woche mittrainiert“. Einem Einsatz stehe demnach wohl nichts im Wege.

Zudem ließ Kompany eine positive Tendenz bei dem erneut verletzten Alphonso Davies verlauten. Dieser habe am Donnerstag bereits wieder Laufeinheiten absolvieren können, der Übungsleiter hofft auf die Unterstützung des Kanadiers im für die Bayern anspruchsvollen März.