Neuer Flügelspieler für den SK Rapid?

Schlägt der SK Rapid noch einmal auf dem Transfermarkt zu? Nach Sky-Informationen steht Linksaußen Thierry Gale im Fokus der Hütteldorfer.

Der 21-jährige Flügelspieler aus Barbados kickt aktuell für den georgischen Klub FC Dila Gori. Gales Vertrag in Georgien läuft noch bis Jahresende 2024. In der aktuellen Saison erzielte er in 19 Spielen zehn Tore und steuerte fünf Assists bei.

Durch seine guten Auftritte in der Qualifikation zur UEFA Europa Conference League hat sich Gale auch auf die Notizzettel anderer Klubs gespielt. Neben Rapid sollen auch die Young Boys Bern und zwei polnische Klubs Interesse an einer Verpflichtung des Linksaußen haben.

Koscelnik bleibt wohl beim SK Rapid

Während der Ausgang bei der Personalie Gale noch offen ist, dürfte bei Martin Koscelnik eine Entscheidung gefallen sein. Für den 28-jährigen Rechtsverteidiger ist ein Transferangebot beim SK Rapid eingetrudelt. Der Slowake, der in der laufenden Saison erst einmal in der Startelf stand, wird aber wohl bei den Grün-Weißen bleiben.

Bild: Imago