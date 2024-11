Neuer gegen Augsburg fraglich

Fußball-Rekordmeister Bayern München bangt vor dem Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg um den Einsatz von Torwart Manuel Neuer. Der Kapitän habe im Training am Mittwoch ein Stechen im Rippenkasten gespürt, sagte Trainer Vincent Kompany vor dem Spiel am Freitagabend (20.30 Uhr). „Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist“, ergänzte der Belgier, „aber wir müssen abwarten, wie es im Training läuft.“

Da Sven Ulreich den Bayern „aus persönlichen Gründen“ bis auf Weiteres fehlt, würde Daniel Peretz bei einem Ausfall Neuers ins Tor rücken. Der 24-Jährige hatte zuletzt in den Nations-League-Spielen für Israel gegen Frankreich (0:0) und Belgien (1:0) gute Leistungen gezeigt. „Er hat es sehr gut in der Nationalmannschaft gemacht“, lobte Kompany, „leider auch gegen Belgien“.

Im defensiven Mittelfeld dürfte Leon Goretzka nach den Verletzungen von Aleksander Pavlovic (Schlüsselbeinbruch) und Joao Palhinha (Muskelbündelriss) zu seinem zweiten Startelfeinsatz in Folge kommen. „Wir haben zwei Verletzte, aber es ist nicht so, als hätten wir auf einmal Kopfschmerzen, weil die Qualität weniger ist“, sagte Kompany.

Goretzka, der im Sommer als Verkaufskandidat galt, habe „auch in der schwierigen Zeit gemacht, was er machen soll“, lobte Kompany: „Er ist ein totaler Profi. Wir haben hundert Prozent Vertrauen in diese Spieler.“ Mit ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer, der wie Goretzka normalerweise eine Alternative vor der Abwehr ist, plant Kompany als Aushilfe in der Defensive.

Kompany: Laimer hat es „überragend gemacht“

Gegen Augsburg wolle seine Mannschaft „wieder die Leistungen bringen, die wir vor der Länderspielpause gezeigt haben“, sagte Kompany, der in der Offensive auf Mathys Tel verzichten muss. In der Liga haben die Münchner ihre vergangenen fünf Spiele allesamt gewonnen, jeweils zu Null.

(SID) / Artikelbild: Imago