Neuer Geschäftsführer und Vertragsverlängerung: Salzburg klärt Personalien

Der FC Red Bull Salzburg verkündet ihren neuen Geschäftsführer Sport! Mit Marcus Mann verpflichten die Bullen nun den Nachfolger des nach Gladbach abgewanderten Rouven Schröder. Zudem verlängert Salzburg den Vertrag von CEO Stephan Reiter.

Mann unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis 2030. Der 41-jährige Deutsche soll in Zukunft alle sportlichen Entscheidungen und deren Ausrichtung tragen. Mann war zuletzt als Sportdirektor bei Hannover 96 tätig, sein Vertrag bei den Niedersachsen wäre bis 2029 gelaufen. Zur Ablösesumme macht Red Bull Salzburg keine Angaben, es sollen Medienberichten zufolge bis zu fünf Millionen Euro nach Hannover geflossen sein.

Im Gegenzug verpflichtet Hannover 96 mit Jörg Schmadtke einen erfahrenen Fachmann, der nun ebenfalls die Rolle des Geschäftsführer Sport übernehmen wird.

Auch der Vertrag von Reiter wird „langfristig und unbefristet verlängert“ und soll nun eine Weichenstellung für eine langanhaltende Entwicklung in der Mozartstadt sein.

So äußerte sich Salzburg-CEO Stephan Reiter Mitte Dezember zur Suche nach einem neuen Sportdirektor

Harald Lürzer, Vorstandsvorsitzender: „Mit der Vertragsverlängerung von Stephan Reiter und der Verpflichtung von Marcus Mann stellen wir insgesamt sicher, dass der FC Red Bull Salzburg weiterhin eine fußballerische und wirtschaftliche Top-Adresse bleibt. Beide Personalien sind ein klares Bekenntnis zu unserem Weg und zu langfristigem Erfolg.“

Stephan Reiter, CEO: „Gemeinsam mit unserem Vorstand und mit Unterstützung unseres Netzwerks haben wir uns sehr bewusst die notwendige Zeit genommen, um für diese bedeutende Position den idealen Kandidaten zu finden. Wir sind überzeugt, dass uns dies mit Marcus Mann gelungen ist. Seine Erfahrung und sein Verständnis für nachhaltige Entwicklung passen ideal zu unseren Zielen.

Die vielen Erfahrungen der letzten neun Jahre, das große Vertrauen des Vorstands, meines gesamten Teams und der Partner haben mich überzeugt, auch weiterhin Teil unseres Salzburger Weges zu sein.“

Marcus Mann, Geschäftsführer Sport: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe beim FC Red Bull Salzburg. Wenn man, wie ich, viereinhalb Jahre beim selben Klub gearbeitet hat, fällt einem der Abschied schwer. Doch schon nach dem ersten Gespräch mit den Verantwortlichen hatte ich ein sehr gutes Gefühl. Der Klub steht für eine klare Philosophie, erfolgreiche Nachwuchsarbeit und ambitionierte Ziele. Gemeinsam mit allen im Klub möchte ich dazu beitragen, diesen Weg konsequent weiterzugehen und die sportliche Entwicklung nachhaltig zu gestalten. Die Gespräche haben mir gezeigt, dass hier ein Umfeld besteht, in dem man langfristig etwas bewegen kann – darauf freue ich mich enorm.“

Bild: Imago