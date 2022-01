Neuer Giants-Coach steht fest

via

via Sky Sport Austria

Die New York Giants aus der National Football League (NFL) haben einen neuen Headcoach gefunden. Brian Daboll (46) kommt von den Buffalo Bills und folgt damit auf Joe Judge, der vor gut zwei Wochen nach dem letzten Hauptrundenspieltag freigestellt worden war. Die Giants hatten mit nur vier Siegen bei 13 Niederlagen eine enttäuschende Saison absolviert.

Daboll war in Buffalo Assistenz-Coach für die Offense und wird nun wie bei den Bills mit Joe Schoen zusammenarbeiten: Der 42-Jährige hatte zuletzt bereits als neuer General Manager in New York angeheuert.

(SID)

Bild: Imago