Neuer Headcoach für Rossi in Vancouver

Eishockey-Legionär Marco Rossi hat bei den Vancouver Canucks in der NHL einen neuen Cheftrainer bekommen.

Wie die Kanadier mitteilten, übernimmt Manny Malhotra ab der kommenden Saison bei den Canucks die Nachfolge von Adam Foote. Zuletzt hatte der 46-jährige Kanadier das Farmteam von Vancouver, die Abbotsford Canucks, zwei Saisonen in der American Hockey League betreut. Den NHL-Grunddurchgang der laufenden Spielzeit hatte Vancouver als schwächstes Team beendet.

(APA)

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