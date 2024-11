Der zuletzt im italienischen Livigno abgesagte Snowboard-Slopestyle-Weltcup hat einen Ersatzveranstalter in Österreich gefunden.

Flachauwinkl wird am 13. und 14. März 2025 die Veranstaltung übernehmen, wie der Ski- und Snowboard-Weltverband FIS am Freitag mitteilte. Der Weltcup wird in die seit 2002 bestehende „Absolut Park Spring Battle“ integriert.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.