Neuer Interessent: Verliert Liverpool den Poker um Werner?

Für welchen Verein geht Timo Werner in der kommenden Saison auf Torejagd? Neben dem FC Liverpool soll es mit dem FC Chelsea nun einen weiteren Interessenten für den deutschen Nationalstürmer geben. Das berichtet der Mirror. Demnach wolle Teammanager Frank Lampard den deutschen Nationalspieler “unbedingt” verpflichten.

Werner bevorzugt einen Transfer ins Ausland und flirtete in der Öffentlichkeit immer wieder mit dem FC Liverpool, doch ein Wechsel an die Anfield Road könnte in Gefahr geraten. Nach Angaben von Sky UK sind die Reds aufgrund der wirtschaftlichen Turbulenzen durch die Coronakrise derzeit nicht bereit, die bis zum 15. Juni gültige Ausstiegsklausel zu ziehen.

Werner zog daher zuletzt auch einen Verbleib in Leipzig in Betracht: “Ich weiß extrem zu schätzen, was ich an RB Leipzig habe und würde deswegen niemals sagen: ‘Ich muss hier unbedingt weg!'”, sagte er Anfang Mai gegenüber der Bild.

Bild: Imago