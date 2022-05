Neuer Job für Djuricin

Nach dem Abenteuer als Co-Trainer von Türkgücü München hat Goran Djuricin wieder einen neuen Job!

Der 47-Jährige übernimmt das Traineramt beim Regionalligisten SV Stripfing von Hans Kleer, der nach zwei Jahren als Trainer und Sportdirektor von Stripfing nach Traiskirchen wechselt.

Djuricin übernimmt zum zweiten Mal ein Traineramt in der Regionalliga Ost mit dem ASK Ebreichsdorf, den er im Juni 2012 in der 2. niederösterreichischen Landesliga übernahm und 2015 in die Regionalliga führte.

Als Sportdirektor soll nun Ex-Mattersburg-Kicker Adnan Mravac fungieren.

Bild: GEPA