Neuer Job für Ex-Austria-Coach Bjelica

Der ehemalige Austria-Coach Nenad Bjelica hat wieder einen Trainerjob und kehrt nach viereinhalb Jahren zum kroatischen Traditionsclub Dinamo Zagreb zurück.

Der 53-Jährige unterschrieb einen „Mehrjahresvertrag“, wie der Tabellendritte der kroatischen Liga mitteilte, ohne weitere Details zu nennen.

Bjelica in Österreich bei mehreren Vereinen tätig

Der 25-malige kroatische Meister hatte sich nach dem 2:9 in der Champions League beim FC Bayern von Trainer Sergej Jakirovic (47) getrennt.

Bjelica trainierte den Fußballklub aus dem Zagreber Bezirk Maksimir bereits von 2018 bis 2020 erfolgreich und holte unter anderem zwei Meisterschaften, den Supercup und den Pokal.

Seine Trainerkarriere startete der Kroate 2008 beim FC Kärnten. Später war Bjelica unter anderem für den FC Lustenau und den WAC tätig. Zwischen Juli 2013 und Februar 2014 coachte Bjelica die Wiener Austria.

In der vergangenen Spielzeit war er für ein paar Monate Cheftrainer von Union Berlin in der deutschen Bundesliga. Mit Dinamo Zagreb trifft Bjelica in der Königsklasse am 23. Oktober auswärts auf Red Bull Salzburg.

(Red.)

Bild: Imago