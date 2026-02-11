Neuer Job für Ex-Salzburg-Coach

Oscar Garcia hat einen neuen Trainerposten gefunden.

Der frühere Salzburg-Coach übernimmt die zweite Mannschaft von Ajax Amsterdam und unterschreibt beim niederländischen Traditionsklub einen Vertrag bis 2027.

Der 52-jährige Spanier war zuletzt bis März 2025 beim mexikanischen Klub Chivas tätig. Zuvor trainierte er unter anderem OH Leuven in Belgien, Stade Reims in Frankreich sowie Celta Vigo in Spanien. Seit knapp einem Jahr war Garcia ohne Engagement.

Bei Ajax soll er die Reservemannschaft stabilisieren. Das Team liegt derzeit am Tabellenende der zweiten niederländischen Liga.

Erfolgreiche Zeit in Salzburg

Von 2015 bis 2017 war Garcia Cheftrainer bei Red Bull Salzburg. In dieser Zeit gewann er mit den „Bullen“ bei einem Punkteschnitt von 2,26 pro Spiel zweimal das Double aus Meisterschaft und Cup.

